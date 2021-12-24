Поза конкуренцією: Ребров вчетверте поспіль визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ

Під його керівництвом команда здобула дві перемоги.

Український тренер " Аль-Айна " Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками листопада.

Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт клубу.

Минулого місяця команда під керівництвом Реброва здобула дві перемоги - перемогла вдома "Аль-Дафру" (1:0), а також розгромила на виїзді "Аль-Джазіру" (5:1).

Як наслідок, після десяти зіграних турів "Аль-Айн" Реброва лідирує у чемпіонаті ОАЕ, набравши 24 очки. Найближчого переслідувача, яким є "Аль-Вахду", команда українця випереджає на чотири бали.

Зазначимо, що Ребров отримав цю нагороду вже четвертий місяць поспіль. 47-річний українець також визнавався найкращим тренером ліги в серпні, вересні та жовтні.

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо" , з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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