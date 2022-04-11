Поза конкуренцією: Ребров усьоме поспіль визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ

Команда українського фахівця впевнено лідирує в місцевому чемпіонаті.

Український керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками березня.

47-річний уродженець Горлівки отримав почесну нагороду вже всьоме поспіль, починаючи від серпня.

رقم قياسي.. للمرة السابعة على التوالي



"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر مارس #نادي_العين pic.twitter.com/kKD9leAfPO — نادي العين (@alainfcae) April 10, 2022

У березні команда Реброва провела чотири матчі: два - в чемпіонаті та два - в Кубку країни. У них "Аль-Айн" тричі зіграв унічию та здобув одну перемогу. Підопічні Реброва вийшли до фіналу Кубка ОАЕ та очолюють турнірну таблицю національної першості із 7-очковим відривом від найближчого переслідувача.

Нагадаємо, раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

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