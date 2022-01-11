Поза статтю та гендером: на Олімпіаді в Пекіні вперше виступить небінарний спортсмен

Поза статтю та гендером: на Олімпіаді в Пекіні вперше виступить небінарний спортсмен

31-річний американський фігурист Тімоті ЛеДюк не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою.

Американський фігурист Тімоті ЛеДюк стане першим публічно оголошеним небінарним спортсменом, який виступить на зимових Олімпійських іграх.

Про це інформує CNN і NBC.

Небінарні люди — ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю. При цьому Тімоті ЛеДюк є відкритим геєм. ЛеДюк став першим відкритим геєм-спортсменом, який виграв золото в парних змаганнях США в 2019 році. Недавно ЛеДюк став першим небінарним спортсменом, який виграв чемпіонат Сполучених Штатів з будь-якої дисципліни.

"Я сподіваюся, що коли люди бачать мою історію, вона не казатимуть: "О, Тімоті — перша небінарна людина, яка досягла такого рівня успіху в спорті". Ми завжди були тут (у спорті — Ред.), ми завжди були частиною спорту. Просто ми не завжди могли бути відкритими", — зазначає спортсмен.

Фігурист виступає у парі з Ешлі Кейн-Гріббл, з якою виграв чемпіонат США і вирушить до Пекіна.

Associated Press

Тим часом у Росії вже встигли "відзначитися" скандальною заявою щодо ЛеДюка. Дворазовий призер Олімпійських ігор у танцях на льоду, тренер Олександр Жулін заявив, що "не хоче таких виродків коментувати".

Нагадаємо, що російський олімпійський чемпіон з фігурного катання Дмитро Соловйов став жертвою нападу в центрі Москви після того, як заступився за свою дівчину.

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