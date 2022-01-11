Поза статтю та гендером: на Олімпіаді в Пекіні вперше виступить небінарний спортсмен

31-річний американський фігурист Тімоті ЛеДюк не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою.
Американський фігурист Тімоті ЛеДюк стане першим публічно оголошеним небінарним спортсменом, який виступить на зимових Олімпійських іграх.
Небінарні люди — ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю. При цьому Тімоті ЛеДюк є відкритим геєм. ЛеДюк став першим відкритим геєм-спортсменом, який виграв золото в парних змаганнях США в 2019 році. Недавно ЛеДюк став першим небінарним спортсменом, який виграв чемпіонат Сполучених Штатів з будь-якої дисципліни.
"Я сподіваюся, що коли люди бачать мою історію, вона не казатимуть: "О, Тімоті — перша небінарна людина, яка досягла такого рівня успіху в спорті". Ми завжди були тут (у спорті — Ред.), ми завжди були частиною спорту. Просто ми не завжди могли бути відкритими", — зазначає спортсмен.
Фігурист виступає у парі з Ешлі Кейн-Гріббл, з якою виграв чемпіонат США і вирушить до Пекіна.
Тим часом у Росії вже встигли "відзначитися" скандальною заявою щодо ЛеДюка. Дворазовий призер Олімпійських ігор у танцях на льоду, тренер Олександр Жулін заявив, що "не хоче таких виродків коментувати".
Нагадаємо, що російський олімпійський чемпіон з фігурного катання Дмитро Соловйов став жертвою нападу в центрі Москви після того, як заступився за свою дівчину.
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