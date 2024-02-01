Позаздрить навіть Голівуд: з'явилося епічне промо бою Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта" (відео)

Вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

У ролику боксери зустрічаються на Дикому Заході, куди Усик прибукає на коні та викликає "Циганського короля" на поєдинок.

В образах ковбоїв українець і британець виходять на битву. Крокуючи назустріч одне одному, вони перевтілюються то в римських гладіаторів, то в піратів Карибського моря, а потім навіть стають персонажами аніме.

Наостанок Усик і Ф'юрі таки повертаються на боксерський ринг, де легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер оголошує про початок їхнього поєдинку. Вони одночасно викидають удари, їхні рукавички налітають одна на одну та відбувається вибух.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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