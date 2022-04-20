Позбавили відзнаки: окупаційна влада Криму "покарала" Усика за "русофобію"

Українського боксера звинуватили у веденні активної антиросійської діяльності.

Окупаційна влада Криму ухвалила рішення про позбавлення чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".

Про це повідомляє пропагандистське видання окупантів Крыминформ.

Також Усика позбавили почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту АРК".

"Пропонується позбавити низку осіб, раніше відзначених нагородами Автономної республіки Крим, нагород у зв'язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород та відзнак Автономної республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту прийнятої ухвали.

Окрім українського боксера, відзнак були позбавлені Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Інна Бордюг (Злата Огнєвіч), Сергій Куніцин, Микола Балан та Ігор Воронченко.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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