"Позбавлю українского безхатька титулів": Ф'юрі готовий прийняти виклик Усика, але назвав одну умову

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував бій-реванш між володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Після своєї перемоги в реванші з Джошуа український боксер заявив, що тепер його цікавить лише бій проти Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Одразу після закінчення бою "Циганський король" поділився своїми враженнями від того, що побачив на ринзі. Він опублікував відео у Twitter, в якому жорстко розкритикував Усика та Джошуа.

"Буду чесним з вами, хлопці, я подивився бій і вони обидва були лайном! Це був один з найгірших титульних поєдинків у надважкій вазі, які я коли-небудь бачив! Це була якась нісенітниця! Я би знищив їх обох за одну ніч", - сказав Ф'юрі.

Дещо пізніше Ф'юрі таки відреагував на виклик, який йому кинув Усик. Британець запевнив, що готовий боксувати з українцем, якщо організатори бою запропонують потрібну суму грошей.

"Я щойно бачив, як Джошуа вдруге програв Усику, він злетів з котушок. Англію позбавили поясів, але я можу запропонувати рішення. Якщо ви хочете повернути ці пояси, відправте "Циганського варвара". Відправте мене, і я позбавлю українского безхатька його титулів, як зробив з останнім українським безхатьком (Ф'юрі 2015 року відібрав титули у Володимира Кличка - прим.).

Але це буде недешево. Якщо хочете найкращого представника, доведеться заплатити. Це коштуватиме дуже дорого. Тому діставайте свою чекову книжку, і я позбавлю українського безхатька поясів", - сказав Ф'юрі у себе в Instatram.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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