"Пожертвувала істотну суму": відома українська тенісистка долучилася до вирішення гуманітарної кризи в Миколаєві

"Пожертвувала істотну суму": відома українська тенісистка долучилася до вирішення гуманітарної кризи в Миколаєві

П'ята ракетка України Леся Цуренко допомогла із закупівлею питної води для жителів Миколаєва.

Через обстріли російських окупантів у місті пошкоджено водогін, що спричинило відчутний дефіцит питної води.

Волонтери подякували українській тенісистці за допомогу.

"20 тонн питної води для мешканців Миколаєва від зіркових землячок. Питання води у нашому місті-герої стоїть досить гостро понад три тижні. Істотну суму на покриття потреби пожертвувала українська титулована спортсменка, вихованка місцевої тенісної школи, Леся Цуренко" - повідомили у фонді "Світлі справи".

Зазначається, що решту необхідних коштів зібрали усього за три дні.

Нагадаємо, що Цуренко відреагувала на заяву російського тенісиста Андрія Рубльова про беззмістовність відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі.

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