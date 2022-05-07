"Пожертвувала істотну суму": відома українська тенісистка долучилася до вирішення гуманітарної кризи в Миколаєві

П'ята ракетка України Леся Цуренко допомогла із закупівлею питної води для жителів Миколаєва.
Через обстріли російських окупантів у місті пошкоджено водогін, що спричинило відчутний дефіцит питної води.
Волонтери подякували українській тенісистці за допомогу.
"20 тонн питної води для мешканців Миколаєва від зіркових землячок. Питання води у нашому місті-герої стоїть досить гостро понад три тижні. Істотну суму на покриття потреби пожертвувала українська титулована спортсменка, вихованка місцевої тенісної школи, Леся Цуренко" - повідомили у фонді "Світлі справи".
Зазначається, що решту необхідних коштів зібрали усього за три дні.
Нагадаємо, що Цуренко відреагувала на заяву російського тенісиста Андрія Рубльова про беззмістовність відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі.
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