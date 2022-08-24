Позиція "Динамо" щодо трансляцій УПЛ: "Не треба "ламати нас через коліно"

Заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник в коментарі для FootballHub розповів про позицію київського клубу в історії зі "створеним єдиним пулом":

"Позиція "Динамо" – показувати матчі безкоштовно. Ми це хочемо робити для вболівальників, для наших глядачів. Зараз у країні складна економічна ситуація і не всі можуть дозволити собі підписку (через фінансові чи технічні причини). Тому ми даємо можливість вільного дjступу до наших матчів для тих, хто на передовій, для тих, хто за кордоном.

Сетанта скільки має підписників? – 85 тисяч сьогодні в Україні. Армія вболівальників "Динамо" – 5-7 мільйонів. Тому ми хотіли, щоб нам дали можливість наші матчі показувати (навіть із запізненням) на загальнодержавних каналах. З Сетантою домовитися не вийшло.

Щодо того, що УПЛ апелює до голосування більшості/ Тут "через коліно" не вийде. Клуб готує стадіон, готує футболістів, а тут просто "через коліно", бо комусь щось винні? Треба домовлятися! Я неодноразово раніше казав, що треба йти на поступки, але нам Сетанта не захотіла йти на поступки. Ми за пул, але за умов, які наразі є в Україні, ми запропонували Сетанті показувати матч на загальнодержавних каналах з затримкою 15-20 хвилин, як ми це вже з ними робили на матчах з "Фенербахче" та "Штурмом". Ми запропонували зробити так і в чемпіонаті України, але вони нас не почули, не захотіли так робити, сказавши своє категоричне "ні".

Стосовно санкцій – я не можу прогнозувати, якою буде реакція відповідних організацій. Багато років було так, що одну частину матчів транслювала група каналів "Футбол", а іншу – група каналів 1+1 media.

Я раніше казав, що ту суму, яку Сетанта хоче сплатити нам за трансляції, ми можемо одним платежем перерахувати на ЗСУ, але в цій ситуації нас хвилюють наші вболівальники. Тому ми все робили і будемо робити для них".