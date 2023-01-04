Позував для селфі біля труни з Пеле: президент ФІФА опинився в епіцентрі скандалу (фото)

Президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив у скандал через селфі поруч із труною легенди футболу Пеле, який помер 29 грудня 2022 року після тривалої боротьби з раком.

У понеділок, 2 січня, на стадіоні "Віла Белміро", домашній арені бразильського "Сантоса", відбулася церемонія прощання з "королем футболу". Інфантіно також був присутнім на ній.

В якийсь момент камери зафіксували, як очільник ФІФА уміхається та робить селфі неподалік від відкритої труни, в якій лежить Пеле. Така дивна поведінка Інфантіно викликала шквал обурення з боку фанатів у соцмережах.

Фото: Associated Press

Сам "герой" інциденту спробував виправдатися за свій вчинок, відповівши на критику уболівальників у своєму Instagram.

"Я занепокоєний тим, що деякі люди критикують мене за те, що я зробив фотографії та селфі на церемонії. Хотів би пояснити: для мене було великою честю, що деякі одноклубники та родичі великого Пеле запитали мене, чи можу я зробити з ними кілька фото. Звісно ж, я одразу погодився. У ситуації з селфі партнери Пеле попросили зробити спільне фото, де б ми були всі разом, але не знали, як це зробити. Тому, щоб стати в нагоді, я взяв телефон одного з них і зробив фотографію всіх нас. Якщо допомога Пеле викликає критику, то я з радістю приймаю її та буду продовжувати допомагати чим зможу тим, хто зробив внесок у створення легендарних сторінок футболу.

Сподіваюся, що в тих, хто опублікував чи сказав щось, не знаючи того, вистачить порядності та мужності визнати свою помилку й виправити свої слова. В будь-якому випадку, головне – це віддати шану королю Пеле. І хоча я скромно запропонував, щоб у 211 наших асоціаціях щонайменше один футбольний стадіон або об'єкт був названий на честь Пеле, ми покажемо приклад – дамо полю в штаб-квартирі ФІФА назву "Стадіон імені Пеле - ФІФА Цюрих". Нехай живе Король!", - написав Інфантіно.

Додамо, що президент ФІФА далеко не вперше відзначився цинічною поведінкою. Раніше він закликав припинити вогонь між Україною та Росією на час ЧС-2022, водночас побоявшись назвати Росію агресором і засудити дії окупантів.

Також ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Смерть Пеле: що відомо

Пеле помер у лікарні Сан-Паулу у віці 82 років. Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося . У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала. Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали точну причину смерті Пеле.

Читайте також:

"Спадщина для майбутніх поколінь": сім'я Пеле опублікувала прощальний лист після смерті легенди

"Він пішов, але його магія залишається": як Мессі, Роналду, Неймар та інші зірки футболу прощаються з Пеле

Пам'яті "короля футболу": відео найкращих голів у кар'єрі легендарного Пеле