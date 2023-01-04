Позував для селфі біля труни з Пеле: президент ФІФА опинився в епіцентрі скандалу (фото)

Джанні Інфантіно усміхнено фотографувався біля труни з тілом "короля футболу".
Президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив у скандал через селфі поруч із труною легенди футболу Пеле, який помер 29 грудня 2022 року після тривалої боротьби з раком.
У понеділок, 2 січня, на стадіоні "Віла Белміро", домашній арені бразильського "Сантоса", відбулася церемонія прощання з "королем футболу". Інфантіно також був присутнім на ній.
В якийсь момент камери зафіксували, як очільник ФІФА уміхається та робить селфі неподалік від відкритої труни, в якій лежить Пеле. Така дивна поведінка Інфантіно викликала шквал обурення з боку фанатів у соцмережах.
Сам "герой" інциденту спробував виправдатися за свій вчинок, відповівши на критику уболівальників у своєму Instagram.
"Я занепокоєний тим, що деякі люди критикують мене за те, що я зробив фотографії та селфі на церемонії. Хотів би пояснити: для мене було великою честю, що деякі одноклубники та родичі великого Пеле запитали мене, чи можу я зробити з ними кілька фото. Звісно ж, я одразу погодився. У ситуації з селфі партнери Пеле попросили зробити спільне фото, де б ми були всі разом, але не знали, як це зробити. Тому, щоб стати в нагоді, я взяв телефон одного з них і зробив фотографію всіх нас. Якщо допомога Пеле викликає критику, то я з радістю приймаю її та буду продовжувати допомагати чим зможу тим, хто зробив внесок у створення легендарних сторінок футболу.
Сподіваюся, що в тих, хто опублікував чи сказав щось, не знаючи того, вистачить порядності та мужності визнати свою помилку й виправити свої слова. В будь-якому випадку, головне – це віддати шану королю Пеле. І хоча я скромно запропонував, щоб у 211 наших асоціаціях щонайменше один футбольний стадіон або об'єкт був названий на честь Пеле, ми покажемо приклад – дамо полю в штаб-квартирі ФІФА назву "Стадіон імені Пеле - ФІФА Цюрих". Нехай живе Король!", - написав Інфантіно.
Додамо, що президент ФІФА далеко не вперше відзначився цинічною поведінкою. Раніше він закликав припинити вогонь між Україною та Росією на час ЧС-2022, водночас побоявшись назвати Росію агресором і засудити дії окупантів.
Також ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Смерть Пеле: що відомо
- Пеле помер у лікарні Сан-Паулу у віці 82 років. Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.
- Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.
- Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
Нагадаємо, раніше лікарі назвали точну причину смерті Пеле.
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