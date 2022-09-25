Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату: що відомо

Декілька співробітників Російського футбольного союзу (РФС) отримали повістки з військкомату після оголошення кремлівським "фюрером" Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Повістки на війну з Україною отримали не футболісти чи члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС і національної команди.

Про це повідомив журналіст російського видання "Спорт-Експресс" Максим Алланазаров.

Згідно з інформацією журналіста, повістки отримали юрист Російського футбольного союзу, а також один із масажистів та адміністратор збірної Росії.

Нагадаємо, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

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