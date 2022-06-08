"Працюватиму в Україні або буду на фронті до перемоги": Вернидуб пролив світло на своє майбутнє

"Працюватиму в Україні або буду на фронті до перемоги": Вернидуб пролив світло на своє майбутнє

Український фахівець Юрій Вернидуб розповів про свої подальші плани після того, як залишив посаду головного тренера тираспольського "Шерифа".

У середу, 8 червня, "Шериф" оголосив про припинення співпраці з Юрієм Вернидубом. У клубі повідомили, що це рішення було ухвалено після прохання самого українця.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, де зараз захищає рідну країну від окупантів.

Свій відхід із чемпіона Молдови, а також чутки щодо можливого повернення до тренерської роботи в Україні 56-річний спеціаліст прокоментував в інтерв'ю FanDay.

"Так, я припинив співпрацю з "Шерифом". Це було наше спільне рішення. Я сказав керівництву, що не можу туди повернутися. Як туди зараз повертатися?‎ Ніхто не буде чекати. Команді потрібно бути готовою до наступного сезону, матчів Ліги чемпіонів. Я думаю, що вчинив правильно. Якщо зараз мені вдасться десь попрацювати, то я краще залишуся тут і працюватиму в Україні.‎

Плани на подальшу кар'єру?‎ Подивимося. Плани є, але поки що я перебуваю в ЗСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дадуть можливість, буду працювати. Якщо ні, буду тут ‎‎(на фронті - прим.) ‎‎до кінця, до нашої перемоги", - заявив Вернидуб.

Також він відповів на запитання, чи може очолити "Кривбас". ЗМІ активно "сватають" Юрія до криворізького клубу, який наступний сезон може провести в УПЛ.

"У цьому житті може бути все, що завгодно. Але станом на сьогодні я перебуваю у своєму підрозділі в ЗСУ", - сказав тренер.

Вернидуб працював з "Шерифом" від січня 2021 року. Під його керівництвом команда двічі поспіль виграла чемпіонат Молдови та вперше в історії вийшла до групи Ліги чемпіонів, де посіла третє місце.

Читайте також:

Один із них грав за "Шахтар": "Кривбас" звільнив двох співробітників клубу через проросійську позицію

"Їхня бульбашка лусне": відомий російський коментатор "розніс" путінське вторгнення до України

Прирівняв Крим до окупаційного символу: в Росії вчергове "підгоріло" через форму збірної України