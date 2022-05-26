Працював корегувальником вогню у окупантів: на Харківщині затримали учасника Олімпійських ігор

У четвер, 26 травня, відомий український важкоатлет був затриманий українськими військовими за коригування вогню російських окупантів.

Українські захисники затримали спортсмена та трьох його співучасників у Чугуєві Харківської області.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

Фото: Труха

Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу (УАФ) вимагатиме від Російської Федерації відшкодувати збитки, завдані футбольній інфраструктурі внаслідок військової агресії.

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