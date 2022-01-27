Працював у спецполіції: бійця ММА знайшли мертвим у власній квартирі

Основна версія правоохоронних органів - самогубство.
Французького бійця змішаного стилю (MMA) П'єра Люде виявили мертвим у його квартирі в Марселі.
Про це повідомляє Bloody Elbow з посиланням на L’Ardennais.
Правоохоронці припускають, що спортсмен скоїв самогубство, вистріливши з табельної зброї. Окрім виступів у MMA, 22-річний Люде служив у спеціальному загоні поліції.
Люде почав виступати на професійному рівні в 2017 році. До цього він провів два поєдинки серед любителів, здобувши дві перемоги.
На його рахунку в ММА було шість перемог та одна поразка, якої він зазнав у березні 2019 року на турнірі M-1 Challenge 101 у поєдинку з Ассу Алмабаєвим із Казахстану.
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