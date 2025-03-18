Працював учителем: стало відомо, хто судитиме матч Україна – Бельгія за місце в еліті Ліги націй

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив арбітрів на перший матч між збірними України та Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, поєдинок обслуговуватиме швейцарська бригада суддів на чолі з 36-річним Сандро Шерером.

На лініях йому допоможуть співвітчизники Штефан де Алмейда і Йонас Ерні. Ще один швейцарець Ліонель Чуді виконуватиме функції четвертого рефері.

За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть швейцарці Федаї Сан та Лукас Фандріх.

Цікаво, що до початку кар'єри професійного арбітра Шерер працював учителем у різних школах, а також був інструктором у гірськолижному спорті.

Цього сезону Шерер двічі судив матчі за участю українських клубів. Влітку 2024 року він обслуговував поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та австрійським "Зальцбургом", де кияни поступилися 0:2, а у січні 2025-го працював на грі донецького "Шахтаря" проти французького "Бреста" в основному раунді ЛЧ, яка завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:0.

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Поєдинок-відповідь між командами заплановано на неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.

Читайте також:

Україна – Бельгія: де і коли дивитися матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Ліга націй: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Повернення Куртуа: збірна Бельгії оприлюднила склад на матчі проти України у плейоф Ліги націй