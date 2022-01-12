Працює з Ібрагімовичем і Погба: відомого футбольного агента екстрено шпиталізували

Працює з Ібрагімовичем і Погба: відомого футбольного агента екстрено шпиталізували

Міно Райола переніс операцію та перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Один з найбільш впливових футбольних агентів світу Міно Райола перебуває у важкому стані в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані.

54-річного нідерландця 12 січня шпиталізували та провели екстрену операцію, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після хірургічного втручання Райола перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Про характер операції, та які проблеми зі здоров'ям в агента, не повідомляється.

Зазначимо, що Райола представляє таких зірок світового футболу, як Златан Ібрагімович ("Мілан"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") та багатьох інших.

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