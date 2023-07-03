"Прагнемо більшого": Ротань прокоментував тріумф над Францією і вихід до півфіналу молодіжного Євро

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань прокоментував перемогу над командою Франції у чвертьфіналі Євро-2023.

У напруженому матчі, який відбувся 2 липня в румунському місті Клуж-Напока, українська "молодіжка" обіграла французів з рахунком 1:3 та вийшла до півфіналу континентальної першості.

Завдяки цьому успіху наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

"Передусім ми вітаємо з перемогою Україну, вітаємо наших захисників, дякуємо їм! Я вітаю команду, яка провела фантастичний матч, показала, що ми справді є командою, ми прагнемо більшого! Якщо повернутися на роки назад, коли ми тільки зібралися, а особливо після першого відбіркового поєдинку з Францією – ми не могли уявити, що через два матчі ми цю збірну обіграємо. Хочу привітати футболістів із чудовою грою, із перемогою, а найголовніше для мене те, що вони в цьому матчі стали найкращими серед найкращих.

Ми розуміли, що Франція буде дуже компактно оборонятися всередині, що нам максимально перекриють центр. Ми робили акцент на цьому, а також на грі з хибною "дев'яткою", аби відтягувати захисників, які діють дуже високо. До цих зон повинні були вбігати наші швидкі вінгери. Але я дуже задоволений, що в ситуації, коли Мудрик і Судаков помінялися місцями, Георгій узяв цю роль на себе й увірвався в простір, який для нього створив своїм відкриванням Криськів. Цей матч ми обов'язково повинні занести собі в актив.

Хотів би відзначити й збірну Франції. Це дуже потужний колектив, хороша команда, індивідуально майстерна. Я задоволений тим, що наші хлопці відреагували на результат як індивідуальною майстерністю, так і характером, не розкисли, а швидко повернулися до гри", – наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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