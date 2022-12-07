"Практично не можу зігнути ногу": лідер збірної України з біатлону прокоментував свою травму

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свою травму коліна. Різкий біль він відчув на другому колі чоловічої естафети у Контіолагті.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

“Загалом почуваюсь нормально, якщо не враховувати коліна. Воно болить дуже сильно, практично не можу зігнути ногу. Стан погіршився після естафети. За п‘ять днів до виступу в ній я вже не відчував ніякого болю в коліні. Попередні обстеження, які ми робили вдома, та симптоми і ознаки попередні не вказували жодним чином на те, що є проблема з меніском. Було видно, що є проблема зі зв‘язкою, її лікували. Уже за п‘ять днів до естафети коліно не турбувало, тому Юрай Санітра вирішив поставити мене на гонку. Перше коло я пройшлв без проблем, а наприкінці другого я почав відчувати біль в коліні. Вже на третьому тримався "на зубах". Важко йшов на заключному колі, бо біль був дуже сильний", – розповів біатлоніст.

Нагадаємо, що Підручного обстежили в одній із провідних клінік Німеччини. Дослідження показало, що у нього розірваний меніск. Хірургічне втручання запланували на завтра, 8 грудня.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону-2022/23: повний календар, розклад усіх гонок

Український біатлоніст здійснив фантастичний прорив у першому персьюті сезону на Кубку світу

З юними дебютантами: збірна України здивувала складом на наступний етап Кубка світу з біатлону