"Практично одна нація та менталітет": ексфутболіст збірної РФ вирішив "побрататися" з бразильськими легіонерами

Ексфутболіст "Зеніту" Костянтин Зирянов позитивно оцінив виступи бразильських легіонерів у петербурзькому клубі. Він вважає, що росіяни та бразильці мають практично один менталітет.

Про це Зирянов заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

"Якби в "Зеніті" аргентинці залишилися, може, там і були б спори на ґрунті принципового суперництва. А нам, росіянам, що з бразильцями ділити? Практично одна нація та менталітет. Тільки вони на Копакабані у футбол грають, а ми в Сибіру на снігу. А якщо серйозно, зараз вже виросло інше покоління бразильців. Вони професійніше ставляться до виконання своїх обов'язків", – сказав Зирянов.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила іноземцям залишити російські клуби в односторонньому порядку.

Зараз у "Зеніті" грають семеро бразильців: голкіпер Іван, захисники Дуглас Сантос та Родрігао, півзахисники Клаудіньо та Вендел, форварди Мантуан та Малком.

Нагадаємо, що в анексованому Криму знову підняли питання інтеграції кримських команд до чемпіонату Росії. Так звана сенаторка від Криму закликала Російський футбольний союз (РФС) прийняти клуби з анексованого півострова до свого складу.

Читайте також:

"У нас війна, тому що тут утискають російськомовних": донька президента Федерації дзюдо України спровокувала мовний скандал (відео)

"Жодних гімнів, прапорів та національних кольорів": МОК не збирається повертати до змагань спортсменів із РФ та Білорусі

"Забирайся геть, тобі тут не раді": фанати "Ворскли" вщент рознесли перехід українця, який грав у РФ