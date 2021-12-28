Прапор Ломаченка, обійми Магучіх, допінгова "бомба": гучні скандали українського спорту за 2021 рік

Пригадуємо найбільш резонансні інциденти вітчизняного спорту в році, що минає.

2021 рік вийшов багатим для українських спортсменів на перемоги. Наша країна гідно виступила на футбольному Євро, Олімпійських і Паралімпійських іграх, а також низці інших змагань і турнірів.

Однак не лише кубками, медалями та рекордами характеризується світовий спорт. Чи не найбільша увага публіки прикута до скандалів навколо того чи іншого спортсмена, а то й цілої держави.

ТСН Проспорт згадує найбільші скандали українського спорту за підсумками 2021 року.

Форма збірної України на Євро-2020

Перед Чемпіонатом Європи з футболу, який було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу, Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму національної команди.

На екіпірування "синьо-жовтих" була нанесена карта країни, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Це викликало шалене обурення в Російській Федерації. Там закликали заборонити нову форму збірної України.

В УЄФА відповіли, що нове екіпірування "синьо-жовтих" відповідає всім вимогам, тому немає жодних підстав, щоб забороняти грати в ній на Євро-2020.

Проте зовсім скоро в УЄФА змінили свою думку та зобов'язали українську збірну прибрати з форми напис "Героям слава". В європейській організації пояснили рішення тим, що поєднання фраз "Слава Україні" та "Героям слава" вважається винятково політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст.

Водночас гасло "Слава Україні" та карту України з Кримом УЄФА дозволив залишити на екіпіруванні збірної.

Після цього УАФ затвердила "Слава Україні!" та "Героям слава!" офіційними лозунгами національної збірної. Також у формах з патріотичними написами на великій емблемі УАФ зобов’язили виступати клуби української Прем’єр-ліги.

УПЛ

Обійми українки Магучіх з росіянкою на Олімпіаді в Токіо

Юна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпійських іграх у столиці Японії. Однак українське суспільство переважно обговорювало не медаль на той момент 19-річної спортсменки, а інцидент, який трапився на стадіоні після завершення змагань.

Щаслива Магучіх вирішила сфотографуватися з іншими двома призерками, одною з яких була володарка "золота" з команди ОКР (росіянам заборонили виступати під назвою своєї країни через допінг - прим.) Марія Ласіцкене. На фотографіях дівчата разом радіють та обіймаються.

Associated Press

Associated Press

Скандальності ситуації додав ще й той факт, що Ярослава є молодшим лейтенантом Збройних сил України, а Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ. У 2018 році Марія була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах глави держави.

Associated Press

Через спільне фото з росіянкою Магучіх потрапила під серйозну критику. Утім, багато відомих осіб заступилися за молоду спортсменку, зокрема бронзовий призер Ігор-2020 каратист Станіслав Горуна та володар єдиного "золота" України в Токіо Жан Беленюк.

Сама Магучіх заявила, що "жодної політичної позиції" в її знімках з росіянкою не було. Ярослава наголосила, що є патріоткою України та хоче і надалі її прославляти.

Associated Press

Олімпійський скандал з Мариною Килипко

Ігри в Токіо запам’яталися для України ще одним гучним скандалом. Легкоатлетка-дебютантка Олімпіад Марина Килипко стала п'ятою у стрибках з жердиною.

Associated Press

Однак у прямому ефірі спортсменка розплакалася та заявила, що могла б виступити краще, якби поруч був її особистий тренер.

"Ніхто не зміг би мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. За якими критеріями це робиться...

Я три рази слізно просила, що мені потрібен тренер - "Добре, це потім; то не ми вирішуємо; то не той вирішує, то ще щось..." У результаті мені не дали відповідь, а потім виклали список, після чого я зрозуміла, що немає сенсу битися головою об стіну", - розповіла Марина зі сльозами на очах.

Скріншот відео

Скріншот відео

Особистий тренер спортсменки Віктор Шевцов відреагував на скандал зі своєю підопічною, заявивши, що його не взяли на Олімпіаду через проблеми з фінансуванням.

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Я знав, що ситуація дуже важка фінансова у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", - сказав тренер в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

instagram.com/maryna_kylypko

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Пізніше олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк почав з’ясовувати, чому особистий тренер Марини не зміг вирушити у складі делегації на Ігри в Токіо.

Борець обурився тим, що деяким видам спорту віддали перевагу та відрядили на Олімпіаду кількість тренерів навіть більшу, ніж самих спортсменів. А хтось, як от Марина Килипко, залишилися на головному старті чотириріччя без своїх тренерів.

Водночас на Іграх у Токіо побували 15 функціонерів Національного олімпійського комітету і спортивних федерацій, а також деякі чинні політики, хоча в списках офіційної делегації їх не було.

Допінгове відсторонення українських спортсменів від Олімпіади

Не обійшлося на змаганнях у Токіо і без допінгових скандалів за участю українських атлетів. Ще до початку Олімпіади заборону виступити на Іграх-2020 отримали гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак, боксер Євген Барабанов, легкоатлет Ігор Главан.

Відсторонення продовжилися і під час самої Олімпіади. Через позитивну допінг-пробу не була допущена до змагань триатлоністка Юлія Єлістратова.

А ще трьох українців відсторонили від Олімпіади у зв'язку з порушенням антидопінгових правил. Легкоатлети Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз не здали вчасно всі необхідні допінг-тести. Як підсумок, їм було відмовлено в участі на Олімпійських іграх.

Скандал з антидопінговим центром України

Наприкінці жовтня Україна потрапила в масштабний допінговий скандал. Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) звинуватило Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) в порушенні міжнародних стандартів тестування.

У результаті розслідування WADA під назвою операція "Геркулес", яке тривало у 2019-2021 роках, було виявлено, що упродовж дев’яти років (починаючи від 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Також було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в підсумку спортсмен може уникнути покарання за порушення антидопінгових правил.

Ситуація може обернутися для України суворими санкціями, які можуть торкнутися нашої країни вже перед зимовими Олімпійськими іграми-2022. У найгіршому випадку українським спортсменам загрожує відсторонення від міжнародних змагань.

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька повідомив, що Україні будуть запропоновані коригувальні заходи. У разі їх невиконання країні загрожуватимуть серйозні наслідки. Остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет WADA. Коли це станеться, поки що невідомо.

Війна в українському хокеї

У листопаді новий гучний скандал сколихнув український хокей. Напередодні товариського турніру в Угорщині, де мала виступити збірна України, шість хокеїстів "Донбасу" та один гравець "Краматорська" раптово залишили розташування національної команди.

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів Української хокейної ліги (УХЛ).

ХК Донбасс

У федерації хокею зазначили, що бос донецького клубу "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів, після чого наказав гравцям свого клубу негайно залишити розташування збірної.

Не став виконувати вказівку Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього донецький клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Віталій Лялька / hcdonbass.com

У відповідь Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила гравців, які самовільно залишили розташування збірної, від офіційних поєдинків на час проведення розслідування.

Однак "Донбас" і "Краматорськ" три матчі поспіль бойкотували "бан" своїх хокеїстів і випускали їх на лід в іграх УХЛ, за що й були покарані технічними поразками та виключені з чемпіонату.

Конфлікт Петракова з Малиновським

Після Євро-2020 Андрій Шевченко не став подовжувати контракт зі збірною України. УАФ пропонувала очолити головну футбольну команду країни Сергію Реброву, але він уже підписав контракт з еміратським "Аль-Айном".

У підсумку керманичем "синьо-жовтих" був призначений тріумфатор Чемпіонату світу U-20 Олександр Петраков. Від самого початку стосунки нового тренера не з усіма підопічними складалися добре.

УАФ

Один з лідерів національної команди Руслан Малиновський не потрапив до стартового складу на матчі з Казахстаном і Францією. За словами Петракова, хавбек "Аталанти" через це нібито образився на тренера та не захотів залишатися на товариську гру з чехами.

Своєю чергою, Малиновський спростував слова Петракова та заявив, що не ображається на тренера та завжди готовий допомагати збірній України. Жовтневий збір "синьо-жовтих" Руслан пропустив, але в листопаді все ж знову отримав виклик до збірної.

ФФУ

Сторони конфлікту перегорнули цю сторінку та пішли далі, що, звичайно, пішло національній команді на користь - українці виконали завдання та вийшли до плейоф відбору ЧС-2022.

Безперервні скандали Селезньова

Звання головного скандаліста українського футболу в 2021 році абсолютно точно вирушає до форварда "Миная" Євгена Селезньова. 36-річний форвард відчайдушно прагне побити гольовой рекорд в історії УПЛ, але замість забитих м'ячів знову і знову потрапляє у неприємні історії.

Цьогоріч Селезнов встиг справді багато.

У роздягальні столичного "Олімпійського" влаштував розбірки із захисником київського "Динамо" Олександром Караваєвим.

У Харкові погрожував вболівальнику фізичною розправою під час матчу проти "Металіста-1925".

Під час гри з "Ворсклою" в Полтаві показав фанатам на трибунах середній палець, коли йшов до підтрибунного приміщення.

Скріншот відео

У телефонні розмові обматюкав і погрожував розправою журналісту та ведучому програми "ТаТоТаке" Андрію Сеньківу.

За погрози на адресу журналіста нападнику "Миная" загрожує серйозне покарання. Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно Селезньова.

Зашквар Ломаченка з прапором

Наприкінці 2021 року спалахнув ще один гучний скандал. Зірковий український боксер Василь Ломаченко, який раніше нажив на батьківщині чимало хейтерів своїми зв’язками з Росією та московською церквою, знову опинився в центрі уваги.

У Нью-Йорку свою перемогу над ганцем Річардом Коммі 33-річний боксер вирішив відсвяткувати в ринзі з прапором рідного міста - Білгород-Дністровського, а не України.

instagram.com/lomus_official

instagram.com/lomus_official

Появу Ломаченка в ринзі без прапора України жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, якщо не використовував її прапор? Якого дідька?!" - написав Кличко у себе в Twitter.

"Ви пояснюєте, чому особливий прапор? Він особливий тільки тому, бо підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. Й ображається, що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде, навіть коли нас тут не буде", - написав Стаховський у коментарях Instagram-сторінки summer_sports_ukraine.

Своєю чергою, Олександр Гвоздик заступився за свого близького друга, а колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко припустив, що Василю варто було святкувати перемогу з двома прапорами - рідного міста та України.

Ломаченко не став відмовчуватися та у себе в соцмережах відповів хейтерам віршем російського поета Петра Мамонова, якому в грудні 2020 року на три роки було заборонено в'їзд до України через відвідування Криму з порушенням встановленого порядку. Раніше сам поет підтримав анексію півострова Російською Федерацією.

Отже, 2021-й став для України роком не лише великих перемог, а і скандалів. Хочеться вірити, що в 2022 році негативні моменти відійдуть у минуле, а наші спортсмени потішать великою кількістю нагород та приголомшливих досягнень.

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