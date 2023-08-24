Прапор України та патріотичний реп: Усик провів відкрите тренування перед боєм з Дюбуа (фото, відео)

Український боксер показав форму за кілька днів до захисту поясів.
У середу, 23 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та його майбутній суперник Даніель Дюбуа взяли участь у відкритому тренуванні.
У День Державного Прапора український боксер вийшов у ринг із синьо-жовтим стягом.
З Днем державного прапора, друзі @usykaaОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.
Під час відкритого тренування Усик у формі футбольного клубу "Полісся" розім'явся, пострибав на скакалці та виконав низку боксерських вправ.
Usyk open workoutОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.
Oleksandr Usyk @usykaa at the public training Piotr Duszczyk / @boxingphotos.plОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.
Також Олександр вирішив трохи розважити публіку та пожонглював м'ячиками.
Українець перебував у гарному настрої та навіть виконав патріотичний реп, зачитавши трек "Заповіт" від українського музиканта BALSAM.
Своєю чергою, Дюбуа на очах у глядачів попрацював з тренером "на лапах". Британець енергійно рухався рингом і викидав швидкі удари.
Деніел Дюбуа @dynamite_daniel_dubois та Дон Чарльз @doncharlesboxing працюють на лапахОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.
Зазначимо, що участь у відкритому тренуванні також взяли боксери з андеркарду: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Хамза Шираз, Даніель Лапін та інші.
Денис Берінчик @berinchyk та Єгор Голуб @iegor_golub працюють на лапахОпубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.
Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.
В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.
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