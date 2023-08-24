Прапор України та патріотичний реп: Усик провів відкрите тренування перед боєм з Дюбуа (фото, відео)

Український боксер показав форму за кілька днів до захисту поясів.

У середу, 23 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та його майбутній суперник Даніель Дюбуа взяли участь у відкритому тренуванні.

У День Державного Прапора український боксер вийшов у ринг із синьо-жовтим стягом.

Під час відкритого тренування Усик у формі футбольного клубу "Полісся" розім'явся, пострибав на скакалці та виконав низку боксерських вправ.

Також Олександр вирішив трохи розважити публіку та пожонглював м'ячиками.

Українець перебував у гарному настрої та навіть виконав патріотичний реп, зачитавши трек "Заповіт" від українського музиканта BALSAM.

Своєю чергою, Дюбуа на очах у глядачів попрацював з тренером "на лапах". Британець енергійно рухався рингом і викидав швидкі удари.

Деніел Дюбуа @dynamite_daniel_dubois та Дон Чарльз @doncharlesboxing працюють на лапах Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.

Зазначимо, що участь у відкритому тренуванні також взяли боксери з андеркарду: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Хамза Шираз, Даніель Лапін та інші.

Денис Берінчик @berinchyk та Єгор Голуб @iegor_golub працюють на лапах Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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