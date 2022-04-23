"Правильне рішення": Долгополов - про усунення російських тенісистів від Wimbledon і свою допомогу ЗСУ

Експерша ракетка України Олександр Долгополов висловився про відсторонення тенісистів із РФ і Білорусі від Wimbledon-2022.

Український тенісист переконаний, що рішення організаторів турніру Великого шолома про недопуск росіян і білорусів є абсолютно правильним.

Про це він розповів в ефірі ТСН. Також Долгополов пояснив, чому бурхливо відреагував на заяву російського тенісиста Андрія Рубльова, який назвав заборону тенісистам із РФ і Білорусі виступити на Wimbledon "дискримінаційною".та такою, що не має жодного сенсу.

"Я вважаю, що його заява (Рубльова - прим.) була брехливою, що він нічого не розуміє, що він нічого не бачить, не чує і не знає. Тому я відреагував, як вважав за потрібне. Написав, що це - неправда. Він знає усіх українських гравців. І наскільки я розумію, це він виправдовується, і хоче, щоб допустили їх на Wimbledon. Сьогодні вже прийшла новина, що турнір у Римі теж розглядає відсторонення їх. Тому я вважаю, що це правильне рішення.

Олександре, багато хто говорить, що не готовий нести колективну відповідальність за те, що робить влада. Якою буде ваша універсальна відповідь всім тим, хто вважає, що лише призидент Росії несе відповідальність за розв'язану війну, а не люди, які носять у кишені російський паспорт?

Дивіться, ми бачимо дуже велику підтримку Путіна. Навіть якщо їхня статистика бреше, ви можете зайти на будь-яку їхню сторінку в Instagram або Telegram-канали, або YouTube. Ви побачите, що насправді вони підтримують дуже багато і армію, і президента. Тому це не вперше. Сьогодні я вже постив у Мережу заборону Wimbledon для німецьких і японських гравців після Другої світової війни. Сьогоднішня ситуація - це лиш повторення. І я вважаю, що це правильне рішення.

Чи є у російських спортсменів зараз потенційно швидкий вихід через відмову від російського громадянства, щоб повернутися до виступів зокрема на турнірах Великого шолома?

По-перше, я вважає, що якщо б вони, наприклад, вивезли свої сім'ї і висловилися (проти війни - прим.), я думаю, їх би допустили грати. Тому це не тільки вихід змінювати громадянство. Це їхнє рішення не казати нічого про війну, бо вони бояться або щось інше. Тому, звісно, вони можуть і міняти громадянство, але це більш суворий крок. Але в них є вибір. У них є гроші на це. І вони можуть щось сказати, але ви бачите, ніхто не каже.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ Долгополов повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів.

Олександр розповів, що підтримує зв'язок з іншим відомим українським тенісистом Сергієм Стаховським, який теж повернувся до України і став до лав київської тероборони. Разом вони допомагають українським воїнам необхідною амуніцією.

"Так, ми бачилися. Він, до речі, мені зараз допоможе знайти хлопців на передовій. Ми тут замовили бронежилети і потрібно, щоб вони дійшли до передової, а не десь хлопцям, які не беруть участь у боях", - повідомив Долгополов.

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.

Своєю чергою, ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022. Голова WTA Стів Саймон пригрозив організаторам Wimbledon штрафом і суворими санкціями.

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