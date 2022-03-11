"Правильне рішення": президент УЄФА прокоментував санкції проти Росії та розірвання угоди з "Газпромом"

Александер Чеферін висловив підтримку Україні у війні з російськими окупантами.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про виключення російських клубів і збірних з міжнародних змагань у відповідь на розв'язану РФ війну в Україні.

Словенський функціонер не сумнівається в тому, що це рішення було необхідним. Також він переконаний, що організація правильно зробила, що розірвала багатомільйонний контракт із "Газпромом".

"Санкції необхідні. Це не політична, а гуманітарна криза. Моє серце ридає, коли я караю спортсменів: це не їхня війна, вони її не хотіли. Але ми повинні проявити єдність заради миру. Ми ввели спортивні санкції й виділили більше мільйона українським дітям та біженцям.

Розірвання контракту з "Газпромом"? Це було правильне рішення, хоч це і дорого обійшлося. Це вдарило по нашому гаманцю, але гинуть люди. Щодня розмовляю із Павелком, президентом Української асоціації футболу. Я попередив РФС перед цим рішенням. Я не боягуз і нічого не роблю потай", - цитує Чеферіна італійське виданню Corriere della Sera.

Раніше повідомлялося, що президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко схвально відреагував на рішення ФІФА про виключення збірної Росії з плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

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