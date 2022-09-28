"Правильно вас там бомблять": росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу

У Стамбулі відбувся матч хокейного Континентального кубка між турецьким "Буз Адам" та іспанською "Барселоною" (9:4). Однак запам'ятався він не кількістю забитих шайб, а скандальною бійкою 12 російських хокеїстів стамбульської команди з українськими гравцями каталонського клубу.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Зазначається, що спочатку російські легіонери нагнітали атмосферу на початку третього періоду, спровокувавши першу бійку. Пізніше вони знову почали грубити, погрожувати сім’ям гравців і не фільтрувати водночас вульгарних слів на адресу українців Артема Пономаренка, Станіслава Дідковського та його батька-тренера Данила Дідковського.

"Перша серйозна сутичка трапилася біля борту на початку третього періоду, коли російський хокеїст Олексій Кайгородов ззаду в спину грубо атакував гравця "Барси" і отримав вилучення до кінця матчу. Я вистрибнув на лід до постраждалого і принагідно висловив своє обурення кривдникові, мовляв, що ти робиш?! А у відповідь почув потік ненормативної лексики та загрози життю моєї родини. Особливо балакучими мені запам’яталися "старенькі" легіонери – Сергій Піскунов (ексгравець "Донбаса" - ред.) та Олексій Кайгородов. Останній з досвідом виступів у НХЛ та КХЛ. Шкода, нашу лайку та конфлікт суддя та супервайзер зустрічі не зафіксував, хоча не завадило б. Що тут додати: у них не один Путін "відбитий" – весь такий народ", - розповів Дідковський-старший.

Пономаренко також розповів, що у складі "Буз Адама" виступає 18-річний український голкіпер з Дніпра Станіслав Теплицький, і там він терпить знущання російських одноклубників.

"Я розмовляв з українським легіонером стамбульців (Станіслав Теплицький - ред.), і йому там несолодко: росіяни затикають рота, мовляв, мовчи, молодий. Ну, а зараз у Єврокубку на власні вуха почув прямий текст лайки і погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних "Барси" і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і треба. Правильно вас там бомблять", - розповів український хокеїст "Барселони" Артем Пономаренко.

На останній хвилині поєдинку сталася ще одна сутичка. Головний суддя Філіп Метзінгер був змушений виписати сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти "Буз Адама".

"Російська агресія проти українців не обмежується лише військовою сутичкою на полі бою в Донецькій, Луганській, Харківській чи Херсонській областях. Палко і гидко скрізь, де дихає ворог, який провокує та влаштовує локальні спалахи агресії навіть там, де на це ніхто не чекає – на спортивних майданчиках у міжнародних матчах", - прокоментували бійку у ФХУ.

Нагадаємо, що Федерація гімнастики України відмовилася від участі в конгресі Міжнародної федерації гімнастики (FIG) у зв'язку з присутністю на ньому делегатів з Росії та Білорусі.

Читайте також:

Українських боксерів змусили виступати під нейтральним прапором на юнацькому ЧЄ: вони влаштували протест

"Могилізують" усіх поспіль: російські чемпіони з фігурного катання отримали повістки на війну в Україні

Окупантам не місце в цивілізованому світі: РФ вдруге усунули від змагань у санному спорті