Правою ногою в підкаті: Ярмоленко забив ефектний гол у матчі чемпіонату ОАЕ (відео)

Це вже третій забитий м'яч Андрія в поточному сезоні.

Український вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 7-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Насра".

Українець вийшов у стартовому складі, а на 13-й хвилині вивів свою команду вперед. Після передачі від одноклубника з лівого флангу Ярмоленко, який є шульгою, в підкаті завдав точного удару правою ногою.

Після першого тайму команда Андрія, яку тренує інший наш співвітчизник Сергій Ребров, мінімально веде в рахунку - 0:1.

Зазначимо, що для Ярмоленка це вже третій гол у поточному сезоні. Також в його активі три результативні передачі в семи матчах за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ.

Після шести турів підопічні Реброва з 10 очками посідають четверте місце в турнірній таблиці. Лідирує "Аль-Васл" - 14 балів.

Нагадаємо, в матчі минулого туру чемпіонату ОАЕ з "Аль-Вахдою" Ярмоленко відзначився красивим асистом.

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