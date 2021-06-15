Представлено календар матчів нового сезону УПЛ: коли зійдуться "Динамо" та "Шахтар"

У 10-му турі гранди українського футболу зустрінуться в Києві.
Українська Прем’єр-ліга (УПЛ) провела жеребкування календаря на сезон-2021/22.
Зазначимо, що в розкладі матчів присутній донецький "Олімпік", який ще не підтвердив своєї участі в турнірі після скандальної дискваліфікації президента клубу Владислава Гельзіна.
Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" вперше зіграють між собою в 10-му турі. Базова дата матчу в Києві - 2 жовтня.
Базовий день стартового туру УПЛ - 25 липня. У першому турі уболівальники побачать такі матчі:
"Динамо" - "Олімпік"
"Шахтар" - "Інгулець"
"Зоря" - "Олександрія"
"Верес" - "Колос"
"Ворскла" - "Дніпро-1"
"Десна" - "Чорноморець"
"Львів" - "Маріуполь"
"Металіст-1925" - "Рух"
- У сезоні-2021/22 УПЛ буде розширена з 14 до 16 команд.
- Новачками елітного дивізіону стануть "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925".
Раніше ТСН Проспорт писав, коли відбудеться матч між "Динамо" і "Шахтарем" за Суперкубок України.