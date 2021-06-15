Представлено календар матчів нового сезону УПЛ: коли зійдуться "Динамо" та "Шахтар"

У 10-му турі гранди українського футболу зустрінуться в Києві.

Українська Прем’єр-ліга (УПЛ) провела жеребкування календаря на сезон-2021/22.

Зазначимо, що в розкладі матчів присутній донецький "Олімпік", який ще не підтвердив своєї участі в турнірі після скандальної дискваліфікації президента клубу Владислава Гельзіна.

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" вперше зіграють між собою в 10-му турі. Базова дата матчу в Києві - 2 жовтня.

Базовий день стартового туру УПЛ - 25 липня. У першому турі уболівальники побачать такі матчі:

"Динамо" - "Олімпік"

"Шахтар" - "Інгулець"

"Зоря" - "Олександрія"

"Верес" - "Колос"

"Ворскла" - "Дніпро-1"

"Десна" - "Чорноморець"

"Львів" - "Маріуполь"

"Металіст-1925" - "Рух"

УПЛ

У сезоні-2021/22 УПЛ буде розширена з 14 до 16 команд.

Новачками елітного дивізіону стануть "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925".

Раніше ТСН Проспорт писав, коли відбудеться матч між "Динамо" і "Шахтарем" за Суперкубок України.

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