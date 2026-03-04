Представлено офіційний постер ЧС-2026 з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила офіційний постер прийдешнього чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Авторами постера стали художники Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) і Хенк Вілліс Томас (США).

Зазначається, що офіційний постер турніру "оспівує дух співпраці, захоплення та єдність цього унікального моменту в історії".

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Збірній України для потрапляння до фінальної частини ЧС-2026 необхідно подолати плейоф європейської кваліфікації. У півфіналі команда Сергія Реброва 26 березня зіграє проти Швеції. Матч відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Нагадаємо, збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.