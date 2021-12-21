Представник Асоціації заснув під час відеоконференції ФІФА: кумедне фото, яке вже стає вірусним

Представник Асоціації заснув під час відеоконференції ФІФА: кумедне фото, яке вже стає вірусним

Просто в його країні вже була ніч.

Досить курйозний та водночас кумедний інцидент трапився з представником Футбольної асоціації Гуаму Марвіном Ісеке.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначимо, що темою обговорення було проведення Чемпіонату світу раз на два роки, проте, схоже, ця розмова виявилася нудною для Ісеке, адже під час неї він примудрився заснути.

Скриншот із цим кадром був опублікований у Twitter і швидко розлетівся Мережею, викликавши усмішки користувачів.

"Найважливіший саміт ФІФА про майбутнє футболу відбувається онлайн - що ж, на Гуамі година ночі", - написав журналіст The Times Мартін Ціглер.

Crucial FIFA summit on future of football taking place online - well it is 1am in Guam... pic.twitter.com/J4GSOJacYr — Martyn Ziegler (@martynziegler) December 20, 2021

ФІФА хоче проводити Чемпіонат світу кожні два роки, починаючи від 2026 року;

Для того, щоб вмістити в чотириріччя два мундіаля, ФІФА пропонує зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість міжнародних пауз між ними.

Раніше розповідалося про те, що ФІФА планує революцію на трансферному ринку.

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