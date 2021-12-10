Представник австрійського клубу після матчу Ліги чемпіонів назвав суперників "іспанськими др**унами", це потрапило в ефір одного з гравців

Довелося просити вибачення.
Скандалом завершився матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між австрійським "Зальцбургом" та іспанською "Севільєю".
Як відомо, "бики" вдома зуміли обіграти представника Ла Ліги та з другого місця пробитися до 1/8 фіналу турніру. Загалом, "Зальцбург" встановив історичне досягнення після цієї гри, адже вони перший колектив із Австрії, який зумів вийти до плейоф найпрестижнішого клубного турніру. Втім, після поєдинку була й ложка дьогтю.
Футболіст "Зальцбурга" Ноа Окафор, який став автором єдиного та переможного гола, після матчу в роздягальні вів онлайн-трансляцію в Instagram. Команда святкувала вихід у плейоф змагань, але все завершилося не дуже гарно.
За інформацією FUMS, член персоналу "Зальцбурга" назвав футболістів "Севільї" "іспанськими др*чунами". Після оприлюднення відео на просторах Інтернету "червоні бики" перепросили.
„Spanische Wi***er*— FUMS (@fums_magazin) December 8, 2021
Exklusive Einblicke in die Salzburg-Kabine von Noah #Okafor nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League. #RBSSEV #UCL
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https://t.co/lF06ZWjXB6 pic.twitter.com/QfViWhfOEX
"У пориві радості від виходу до плейоф ЛЧ було сказано те, що не повинні говорити. Сьогодні ми грали проти сильного та справедливого суперника, вибачте нам такі слова", - написала пресслужба австрійців, додавши пост із вдячністю за гру. Цікаво, що "Севілья", яка вилетіла до Ліги Європи, жодним чином на це не відреагувала.