Представник австрійського клубу після матчу Ліги чемпіонів назвав суперників "іспанськими др**унами", це потрапило в ефір одного з гравців

Представник австрійського клубу після матчу Ліги чемпіонів назвав суперників "іспанськими др**унами", це потрапило в ефір одного з гравців

Довелося просити вибачення.

Скандалом завершився матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між австрійським " Зальцбургом " та іспанською " Севільєю ".

Як відомо, "бики" вдома зуміли обіграти представника Ла Ліги та з другого місця пробитися до 1/8 фіналу турніру. Загалом, "Зальцбург" встановив історичне досягнення після цієї гри, адже вони перший колектив із Австрії, який зумів вийти до плейоф найпрестижнішого клубного турніру. Втім, після поєдинку була й ложка дьогтю.

Футболіст "Зальцбурга" Ноа Окафор, який став автором єдиного та переможного гола, після матчу в роздягальні вів онлайн-трансляцію в Instagram. Команда святкувала вихід у плейоф змагань, але все завершилося не дуже гарно.

За інформацією FUMS, член персоналу "Зальцбурга" назвав футболістів "Севільї" "іспанськими др*чунами". Після оприлюднення відео на просторах Інтернету "червоні бики" перепросили.

"У пориві радості від виходу до плейоф ЛЧ було сказано те, що не повинні говорити. Сьогодні ми грали проти сильного та справедливого суперника, вибачте нам такі слова", - написала пресслужба австрійців, додавши пост із вдячністю за гру. Цікаво, що "Севілья", яка вилетіла до Ліги Європи, жодним чином на це не відреагувала.