Прем'єр-міністр Великої Британії запропонував віддати Україні право на проведення Євро-2028

Борис Джонсон категорично відреагував на наміри Росії прийняти континентальну першість.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив пропозицію провести чемпіонат Європи з футболу-2028 в Україні.

У такий спосіб очільник британського уряду прокоментував заявку Росії на проведення Євро-2028 чи Євро-2032.

"Одна лише думка про те, що Росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за межі сатири. Не думаю, що хтось серйозно розглядатиме їхню заявку.

Я думаю, що найкраще було б передати право проведення Євро-2028 Україні", - цитує Джонсона The Guardian.

Раніше повідомлялося, що УЄФА збирається негайно відхилити заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи з футболу. В організації вважають неприпустимим, щоб турнір приймала країна, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні.

Додамо, що головними претендентами на проведення Євро-2028 вважаються Велика Британія та Ірландія (спільна заявка). Своєю чергою, Італія має намір подати заявку на проведення Євро-2032.

Рішення про те, хто буде господарем чемпіонатів Європи, ухвалять у вересні 2023 року.

Читайте також:

Англія та Італія заборонили підписувати футболістів з України поза трансферним вікном

Вподобала пост Плющенка про підтримку дій окупантів: українську фігуристку з російським корінням вигнали зі збірної України

Ультрас одного з найсильніших футбольних клубів планети виступили на підтримку України (фото)