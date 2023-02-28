Премія ФІФА The Best-2022: стало відомо, за кого проголосували представники України

Свої голоси віддали головний тренер, капітан та представник ЗМІ.

У понеділок, 27 лютого, в Парижі відбулася урочиста церемонія The Best FIFA Football Awards-2022, на якій було вручено нагороди найкращим у низці номінацій в чоловічому та жіночому футболі.

Так, найкращим гравцем 2022 року було визнано нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Переможці в номінаціях визначалися шляхом голосування, в якому взяли участь головний тренер національної збірної, її капітан та представник ЗМІ від кожної країни.

Від України голосували капітан національної команди Андрій Ярмоленко, головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань та журналіст Валерій Новобранець.

За кого проголосували представники України:

Найкращий гравець 2022 року

Ярмоленко:

1. Ліонель Мессі

2. Кіліан Мбаппе

3. Карім Бензема

Ротань:

1. Ліонель Мессі

2. Кіліан Мбаппе

3. Карім Бензема

Новобранець:

1. Ліонель Мессі

2. Кіліан Мбаппе

3. Ерлінг Голанд

Найкращий тренер 2022 року

Ярмоленко:

1. Ліонель Скалоні

2. Карло Анчелотті

3. Хосеп Гвардіола

Ротань:

1. Карло Анчелотті

2. Хосеп Гвардіола

3. Ліонель Скалоні

Новобранець:

1. Ліонель Скалоні

2. Хосеп Гвардіола

3. Карло Анчелотті

Найкращий воротар 2022 року

Ярмоленко:

1. Аліссон

2. Едерсон

3. Тібо Куртуа

Ротань:

1. Тібо Куртуа

2. Едерсон

3. Аліссон

Новобранець:

1. Аліссон

2. Еміліано Мартінес

3. Тібо Куртуа

Нагадаємо, ФІФА також склала команду з найкращих футболістів 2022 року. Вперше від 2006 року до неї не потрапив зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду.

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