Премія Пушкаша: ФІФА назвала найкращий гол 2023 року (відео)

Під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 15 січня в Лондоні було вручено премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року

Так, володарем цієї нагороди став Гільєрме Мадруга з бразильського "Ботафого".

Мадруга забив цей гол у бразильській серії Б. 23-річний футболіст виступає на позиції опорного півзахисника. В його активі 46 матчів, 2 голи та 3 асисти у клубній кар'єрі.

Від 2024 року Гільєрме грає за "Куябу" з Серії А. Сезон-2024 стане для нього дебютним у Серії А, до цього він не грав у елітному дивізіоні.

Відео найкрашого гола 2023 року

Botafogo’s Guilherme Madruga wins the Puskas Award for this goal.



via @FIFAWorldCuppic.twitter.com/RevKTnNgpz — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 15, 2024

Зазначимо, що переможців у номінаціях The Best FIFA Football Awards визначають за підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Нагадаємо, найкращим футболістом 2023 за версією ФІФА було визнано форварда "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

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