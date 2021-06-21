Претендент на найкращий гол року: у Чемпіонаті Бразилії забили шедевральний гол п'ятою (відео)

На це можна дивитися досить довго.

Неймовірний за красою м'яч вдалося побачити вболівальникам у поєдинку 5 туру Чемпіонату Бразилії між " Фламенго " та " Ред Бул Брагантіно ".

Рахунок у цій дуелі було відкрито на 12 хвилині. І саме перший гол у матчі став справжньою окрасою, який вже зараз може без проблем претендувати на звання "Премії Пушкаша", як найкращий м'яч року.

Так, захисник "Ред Бул Брагантіно" Адерлан тонким дотиком п'ятою замкнув подачу з правого флангу зі штрафного. М'яч після його удару полетів у дальній верхній кут та опинився в сітці воріт. Голкіпер суперника намагався врятувати свою команду, але зрештою він нічого не зміг вдіяти з цим шедевральним ударом.

До вашої уваги відео цього феноменального забитого голу.

MEU DEUS, QUE GOLAÇO DO ADERLAN! pic.twitter.com/L4Eres1xI9 — Sala12 (@OficialSala12) June 20, 2021

Зазначимо, що сама зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь "Ред Бул Брагантіно".

Раніше розповідалося про те, як в Польщі футболіст забив із розвороту після неймовірного фінта.

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