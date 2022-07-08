Претендент на найкращий гол року: у Японії забили космічний м'яч через себе (відео шедевру)

У Чемпіонаті Японії на останніх хвилинах матчу було забито розкішний гол, який вже зараз може претендувати на премію Пушкаша.

Так, у центральному матчі 20-го туру японської ліги між " Касімою Антлерс " та " Сересо Осака " футболіст перших Евералдо відзначився шаленим забитим м'ячем.

31-річний бразилець перебував спиною до воріт та наважився на удар через себе. М'яч за неймовірною траєкторією полетів під дальню стійку. Голкіпер гостей не очікував такого удару від форварда та навіть не спробував спіймати м'яч. Рятівний гол Евералдо забив на 89-й хвилині .

Зазначимо, що цей гол дозволив "Касімі Антлерс" врятуватися від поразки, а сама зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 3:3.

До вашої уваги відео з шедевральним м'ячем Еверальдо. Його гол можна переглянути, починаючи від 3:14.

Для Евералдо це взяття воріт стало лише другим у сезоні J-Ліги. Загалом у сезоні відіграв 12 матчів, у яких забив три м'ячі та зробив один асист.

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