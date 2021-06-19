Претендент на нокаут року: кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку (відео)

Бій завершився вже в першому раунді.

Божевільний нокаут побачили глядачі на турнірі з кікбоксингу, який відбувався днями в містечку Ковілово поблизу Белграда (Сербія).

Один із бійців здобув перемогу у своєму поєдинку в першому раунді, нокаутувавши суперника ударом страшенної сили коліном у підборіддя у стрибку.

A knockout of the year candidate all the way from Serbia pic.twitter.com/XKDOCznIS5 — Cerebral Vigilante (@Delisketo) June 14, 2021

У коментарі до відео сказано, що даний нокаут буде одним із претендентів на звання найкращого у 2021 році.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американець "загасив" співвітчизника за 7 секунд.

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