Претендент на пояс Усика кинув йому виклик після бою з Верховеном — українець відповів

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл викликав на бій володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика після його перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Кабаєл вийшов на ринг після перемоги Усика над Верховеном і заявив про бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині.

"Перш за все, вітаю з перемогою сьогодні, Олександре. Я так довго чекав на цю нагоду, на шанс побитися з тобою, і я готовий. Німеччина чекає на цей бій. Я знаю, що в Німеччині мешкає багато українців. Давай проведемо бій у Німеччині, на стадіоні. Шанувальники боксу хочуть побачити цей поєдинок, давай зробимо це", — наводить слова Кабаєла Sky Sports.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх також вийшов на ринг і заявив, що хоче організувати бій Усика з Кабаєлом, а потім реванш українця з Верховеном.

"Я готовий. Я можу побитися з обома", — відповів Усик.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

