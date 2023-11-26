Претендент на премію Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" із суперголом розбив "Евертон" Миколенка (відео)

"Манчестер Юнайтед" розгромив "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у виїзному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 0:3 .

Уже на третій хвилині гри "червоні дияволи" вийшли вперед завдяки розкішному голу Алехандро Гарначо – аргентинець неймовірно красивим ударом у падінні через себе замкнув подачу Діогу Далота.

Без сумнівів, це взяття воріт претендуватиме на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.

Алехандро Гарначо / Фото: Associated Press

Варто зазначити, що шедевр Гарначо вийшов дуже схожим на знаменитий гол ексфорварда МЮ Вейна Руні у ворота "Манчестер Сіті" під час сезону-2010/2011.

Цікаво, що 19-річний нападник відсвяткував свій гол у ворота "Евертона" у фірмовому стилі іншої легенди "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Алехандро Гарначо / Фото: Associated Press

Після перерви підопічні Еріка тен Гага зміцнили свою перевагу. Спершу на 56-й хвилині пенальті реалізував Маркус Рашфорд, а на 75-й хвилині крапку в грі поставив Антоні Марсьяль.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі повний матч. Українець був близьким до того, щоб відзначитися голом у третьому поєдинку АПЛ поспіль, але на 77-й хвилині ударом з меж штрафного влучив у поперечину.

До слова, поточного сезону на рахунку Миколенка 9 матчів у складі "ірисок" в АПЛ, у яких він забив два голи.

Огляд матчу "Евертон" – "Манчестер Юнайтед"

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" (24 очки) піднявся на шосте місце в АПЛ. Від топ-4 "червоних дияволів" відділяють 4 залікові пункти.

"Евертон" (4 бали), який 17 листопада позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей, йде в зоні вильоту на 19-й позиції. Мерсисайдський клуб збирається оскаржувати своє покарання.

У наступному турі чемпіонату Англії "манкуніанці" 2 грудня на виїзді зіграють проти "Ньюкасла". Того ж дня команда Шона Дайча завітає в гості до "Ноттінгема".

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