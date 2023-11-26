Претендент на премію Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" із суперголом розбив "Евертон" Миколенка (відео)

Алехандро Гарначо забив фантастичний м'яч бісиклетою у стилі Вейна Руні.
"Манчестер Юнайтед" розгромив "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у виїзному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 0:3.
Уже на третій хвилині гри "червоні дияволи" вийшли вперед завдяки розкішному голу Алехандро Гарначо – аргентинець неймовірно красивим ударом у падінні через себе замкнув подачу Діогу Далота.
Без сумнівів, це взяття воріт претендуватиме на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.
Варто зазначити, що шедевр Гарначо вийшов дуже схожим на знаменитий гол ексфорварда МЮ Вейна Руні у ворота "Манчестер Сіті" під час сезону-2010/2011.
Цікаво, що 19-річний нападник відсвяткував свій гол у ворота "Евертона" у фірмовому стилі іншої легенди "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.
Після перерви підопічні Еріка тен Гага зміцнили свою перевагу. Спершу на 56-й хвилині пенальті реалізував Маркус Рашфорд, а на 75-й хвилині крапку в грі поставив Антоні Марсьяль.
Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі повний матч. Українець був близьким до того, щоб відзначитися голом у третьому поєдинку АПЛ поспіль, але на 77-й хвилині ударом з меж штрафного влучив у поперечину.
До слова, поточного сезону на рахунку Миколенка 9 матчів у складі "ірисок" в АПЛ, у яких він забив два голи.
Огляд матчу "Евертон" – "Манчестер Юнайтед"
Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" (24 очки) піднявся на шосте місце в АПЛ. Від топ-4 "червоних дияволів" відділяють 4 залікові пункти.
"Евертон" (4 бали), який 17 листопада позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей, йде в зоні вильоту на 19-й позиції. Мерсисайдський клуб збирається оскаржувати своє покарання.
У наступному турі чемпіонату Англії "манкуніанці" 2 грудня на виїзді зіграють проти "Ньюкасла". Того ж дня команда Шона Дайча завітає в гості до "Ноттінгема".
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