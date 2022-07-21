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Претендент на премію Пушкаша: у матчі Ліги чемпіонів на останніх хвилинах забили фантастичний гол (відео)

Претендент на премію Пушкаша: у матчі Ліги чемпіонів на останніх хвилинах забили фантастичний гол (відео)

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Претендент на премію Пушкаша: у матчі Ліги чемпіонів на останніх хвилинах забили фантастичний гол (відео)

Фото: Маккабі Хайфа

Півзахисник "Маккабі" Хайфа Долев Хазіза відзначився неперевершеним взяттям воріт у домашньому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса" .

Так, поступаючись гостям із рахунком 0:1, 27-річний ізраїльтянин на другій компенсованій до основного часу хвилині вразив ворота опонента неймовірним голом.

Хазіз, перебуваючи спиною до воріт "Олімпіакоса", наважився на удар. Як наслідок, м'яч за шаленої траєкторії "пірнув" за комірець голкіперу.

До вашої уваги відео з цим шедевром.

"Якщо він спланував так навмисно, Хазіза забив гол-претендент на Премію Пушкаша", - написав у соцмережах журналіст Сем Стріт.

  • Дуель завершилася з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться 27 липня;
  • Премія Пушкаша - премія ФІФА, якою від 2009 року нагороджують автора найкращого м'яча року. У 2021 році її здобув півзахисник "Тоттенгема" Ерік Ламела.

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