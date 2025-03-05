Претендент на премію Пушкаша: у Мексиці футболістка забила супергол "ударом скорпіона" (відео)

Півзахисниця "Тигрес" Лісбет Овальє забила просто фантастичний гол у ворота "Гвадалахари" в матчі 10-го туру жіночого чемпіонату Мексики.

На 76-й хвилині поєдинку 23-річна футболістка після навісу з правого флангу чудово згрупувалася та "ударом скорпіона" відправила м'яч у ворота суперниць.

У соцмережах цей шедевр вже називають одним з претендентів на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil (@TigresFemenil) March 4, 2025

Додамо, що за кілька хвилин "Тигрес" забили вдруге та в підсумку здобули перемогу з рахунком 2:0.

Цього сезону Овальє провела за мексиканський клуб 31 матч і забила 28 голів.

Читайте також:

"Арсенал" із Зінченком знищив ПСВ, майже гарантувавши вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Реал" без Луніна здолав "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів