Претендент на премію Пушкаша: у Мексиці футболістка забила супергол "ударом скорпіона" (відео)

Лісбет Овальє відзначилася надзвичайно красивим результативним ударом.
Півзахисниця "Тигрес" Лісбет Овальє забила просто фантастичний гол у ворота "Гвадалахари" в матчі 10-го туру жіночого чемпіонату Мексики.
На 76-й хвилині поєдинку 23-річна футболістка після навісу з правого флангу чудово згрупувалася та "ударом скорпіона" відправила м'яч у ворота суперниць.
У соцмережах цей шедевр вже називають одним з претендентів на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.
La locura de gol de @lizbethovalle7.— Club Tigres Femenil (@TigresFemenil) March 4, 2025
Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499
Додамо, що за кілька хвилин "Тигрес" забили вдруге та в підсумку здобули перемогу з рахунком 2:0.
Цього сезону Овальє провела за мексиканський клуб 31 матч і забила 28 голів.
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