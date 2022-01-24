Претендент на премію Пушкаша: у "підвалі" англійського футболу забили гарматний гол злету (відео)

Повторити цей шедевр буде надзвичайно складно.

Воістину розкішний гол було забито в матчі однієї з аматорських ліг Англії між командами "Бекленд Атлетік" та "Клівдон Таун". Автором шедевру став гравець останніх Олі Бабінгтон.

Футболіст "Клівдон Таун" довів, що пристойна відстань до воріт - зовсім не перешкода, щоб не спробувати завдати удару. Здавалося, що команда суперників уже відбила атаку, але Бабінгтон чудово зіграв на підбиранні та майже з 40 метрів шикарним пострілом злету відправив м'яч точнісінько в кут.

Гармата Бабінгтона посприяла підсумковому успіху його команди, яка виграла матч із рахунком 4:2 .

Після гри пресслужба "Клівдон Таун" запостила відео супергола у Twitter, охрестивши його найкращим голом року серед аматорських ліг.

Оцінила шедевр Бабінгтона навіть ФІФА. Там припустили, що цей гол цілком може претендувати на премію Пушкаша, яка вручається організацією автору найкращого гола за підсумками року.

Last Monday, the #Puskas Award winner was crowned.

This could well be a contender next time.



Oli Babington's club @ClevedonTownFC have called it the 'Non-League goal of the season.'



It's an absolute cracker! pic.twitter.com/5EmZiFFS0m — FIFA.com (@FIFAcom) January 23, 2022

Нагадаємо, в 2021 році премію Пушкаша отримав аргентинський півзахисник Ерік Ламела, який у лондонському дербі з "Арсеналом" забив ефектною рабоною.

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