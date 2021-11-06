Претендент на премію Пушкаша: у Словенії було забито божевільний гол бісиклетою (відео)

Претендент на премію Пушкаша: у Словенії було забито божевільний гол бісиклетою (відео)

Гедеону Гузіну вдався шикарний удар через себе.

Неймовірний м'яч забив форвард клубу "Радомльє" Гедеон Гузіна в матчі 16-го туру чемпіонату Словенії проти "Цельє".

На 21-й хвилині зустрічі, коли рахунок був 0:0, господарі провели атаку правим флангом. Захисник команди Галя Прімц виконав високу подачу до штрафного майданика суперника, звідки Гузіна всього у два дотики відправив м'яч у сітку воріт. Першим дотиком він прийняв м'яч на груди, а другим красиво пробив через себе.

Відео ідеальної бісиклети у виконанні Гузіни стало вірусним у соцмережах. Уболівальники пишуть у коментарях, що цей м'яч повинен претендувати на премію Пушкаша, якою щорічно нагороджують автора найкрасивішого голу.

У другій половині зустрічі команди забили по два голи. Таким чином, поєдинок завершився перемогою "Радомльє" з рахунком 3:2 .

У нинішньому сезоні на рахунку 27-річного боснійця три голи у 9 матчах. Загалом він забив 16 м'ячів у своїй професійній кар'єрі.

Після цієї перемоги "Радомльє" залишається в зоні перехідних матчів чемпіонату Словенії, посідаючи 9-те місце з 16 очками у своєму доробку.

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