Претендент на премію Пушкаша: збірна Італії забила шикарний гол проти Франції в Лізі націй (відео)

Захисник збірної Італії Федеріко Дімарко став автором одного з найкрасивіших голів поточного сезону, забивши в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй проти Франції.

На 30-й хвилині зустрічі Дімарко зрівняв рахунок у поєдинку. Після подачі з правого флангу він на вході до штрафного майданчика французів у дотик обігрався з півзахисником Сандро Тоналі та точно пробив злету в дальній верхній кут.

Немає сумнівів, що це взяття воріт може опинитися серед претендентів на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.

Відео гола Дімарко

The flick

The volley



A worthy Goal of the Round contender from Dimarco #UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/zE1LHrtC2n — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 6, 2024

Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:3. Італія пропустила на 13-й секунді, але здійснила камбек і перемогла Францію.

В іншому матчі першого туру квартету A2 Бельгія вдома перемогла Ізраїль з рахунком 3:1.

У другому турі Франція прийме Бельгію, а Італія зустрінеться з Ізраїлем. Обидва поєдинки відбудуться 9 вересня.

Читайте також:

Україна – Албанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Україна – Албанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй