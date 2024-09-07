Претендент на премію Пушкаша: збірна Італії забила шикарний гол проти Франції в Лізі націй (відео)

Федеріко Дімарко вразив ворота "Ле Бле" після ефектної комбінації.
Захисник збірної Італії Федеріко Дімарко став автором одного з найкрасивіших голів поточного сезону, забивши в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй проти Франції.
На 30-й хвилині зустрічі Дімарко зрівняв рахунок у поєдинку. Після подачі з правого флангу він на вході до штрафного майданчика французів у дотик обігрався з півзахисником Сандро Тоналі та точно пробив злету в дальній верхній кут.
Немає сумнівів, що це взяття воріт може опинитися серед претендентів на премію Пушкаша, яку ФІФА вручає за найкращий гол року.
Відео гола Дімарко
The flick— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 6, 2024
The volley
A worthy Goal of the Round contender from Dimarco #UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/zE1LHrtC2n
Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:3. Італія пропустила на 13-й секунді, але здійснила камбек і перемогла Францію.
В іншому матчі першого туру квартету A2 Бельгія вдома перемогла Ізраїль з рахунком 3:1.
У другому турі Франція прийме Бельгію, а Італія зустрінеться з Ізраїлем. Обидва поєдинки відбудуться 9 вересня.
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