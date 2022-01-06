Претендет на шайбу сезону: хокеїст НХЛ закинув неймовірний шедевр (відео)

Що головне, саме вона визначила підсумок поєдинку.

Неймовірну за красою шайбу пощастило побачити вболівалньикам у матчі регулярного чемпіонату НХЛ між " Чикаго Блекхоукс " та " Колорадо Евеланш ".

Так, під час овертайму шалений шедевр створив захисник "Колорадо" Кейл Макар. 23-річний гравець отримав шайбу за воротами, проїхав лівим колом вкидання у бік синьої лінії, а потім різко розвернувся на 180 градусів, відірвався від суперника, хибними рухами уклав голкіпера та відправив шайбу у сітку.

До вашої уваги відео з цим взяття воріт, яке точно претендуватиме на шайбу сезону.

Як наслідок, саме ця шайба принесла "Колорадо" перемогу. Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

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