Президент ФК "Рух" Григорій Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна Героїв"

Президент «Руху» спільно з президентом «Карпат» Володимиром Матківським та головою Львівської Асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучились до допомоги родинам футбольних ультрас, які загинули на війні, та перерахували у благодійний фонд півтора мільйона гривень.

Григорій Козловський, президент ФК «Рух»: «Футбольна спільнота – це велика сім’я. Футбольний клуб «Рух» спільно з президентом «Карпат» Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком долучились до фонду «Трибуна Героїв» та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу родинам футбольних фанатів, які загибли у війні. Вкотре цією акцією демонструємо: незалежно від того, за яку команду вболіваєм, ми всі разом, ми всі об’єднані спільною метою. Ціль у всіх нас одна – це перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатись до фонду».

Ініціаторами створення благодійного фонду «Трибуна Героїв» стали українські футбольні ультрас. Мета фонду – системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів.

Тихон Амосов, засновник благодійного фонду «Трибуна Героїв»: «З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета – допомогти родинам загиблих на війні ультрас. Для того, щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут у Львові ми її маємо. Це взагалі безпрецендентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети».

Дмитро Кукуруза, співзасновник благодійного фонду «Трибуна Героїв»: «Уже зараз війна забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів. Тому дуже раді, що футбольна спільнота підтримала нашу ініціативу та докладає усіх зусиль, щоб мета фонду була досягнута».