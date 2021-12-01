Президент ФК "Шахтар" отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні

Спеціальна нагорода УЄФА за внесок у розвиток українського та європейського футболу адресована всьому колективу футбольного клубу "Шахтар" та його вболівальникам, сказав президент клубу на церемонії вручення у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).

"Будь-яка нагорода для мене – це не моя заслуга, це заслуга всього колективу футбольного клубу "Шахтар", і, звичайно ж, насамперед наших уболівальників. Тому все, що адресовано мені, я адресую всій родині футбольного клубу "Шахтар", усім нашим уболівальникам, — сказав Рінат Ахметов.

Президент футбольного клубу наголосив, що пріоритетом для "Шахтаря" залишається грати у сміливий, інтелектуальний, якісний футбол, який доставлятиме радість уболівальникам в Україні.

"Все, що я роблю, я роблю, перш за все, для вболівальників. Тому мені здається, це дуже важливо. Уболівальники хочуть бачити якісну, красиву, атакуючу гру. Ми все робимо для того, щоб у наших руках були трофеї, і вони отримували величезне задоволення від гри", — наголосив він.

1 грудня президент УЄФА Александер Чеферін вручив президенту "Шахтаря" почесну нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень "Шахтаря" за 25 років його президентства та на рік 85-річчя клубу.