Президент Міжнародної федерації хокею розповів про наслідки для Росії, якщо "ситуація з Україною не зміниться"

Президент Міжнародної федерації хокею розповів про наслідки для Росії, якщо "ситуація з Україною не зміниться"

Очільник IIHF Люк Тардіф прокоментував можливі наслідки для російської команди щодо повномасштабного вторгнення до України.

Так, за словами Тардіфа, якщо ситуація між Росією та Україною не зміниться незабаром, то на країну чекає і подальший бан у всіх хокейних змаганнях під егідою IIHF.

"Якщо ситуація між Росією та Україною не зміниться найближчим часом, збірна Росії з хокею буде змушена пропустити наступний сезон у всіх змаганнях під егідою IIHF", - цитує слова очільника IIHF rsport.

Раніше розповідалося про те, що Міжнародна федерація хокею (IIFH) подовжила відсторонення Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення до України. Команди країн-агресорок не будуть допущені до світової першості 2023 року.

У лютому Міжнародна федерація хокею запровадила санкції проти Росії та Білорусі, відсторонивши збірні цих країн від міжнародних турнірів до вересня.

Також у РФ відібрали право на проведення молодіжного чемпіонату світу-2023.

Раніше стало відомо, хто став чемпіоном світу з хокею-2022.

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