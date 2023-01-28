Президент МОК відреагував на погрози України бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі участі росіян і білорусів

Томас Бах допускає, що спортсмени країн-агресорок зможуть виступити на Іграх у Парижі під нейтральним прапором.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вперше прокоментував можливе повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Голова МОК заявив, що спортсменам країн-агресорок можуть дозволити взяти участь у Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Також він висловився про готовність України бойкотувати змагання, якщо до них допустять росіян і білорусів.

"Бойкот України, яким погрожував Вадим Гутцайт, не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати Росію не лише як державу, а й хоче повністю ізолювати всіх росіян. Окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у стані конфлікту.

Усунення спортсменів на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії. Чи допустять росіян і білорусів до Олімпіади в Парижі? Вони могли б змагатися під нейтральним прапором. Місія МОК – збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади", – наводить слова Баха німецьке видання Spiegel.

Нагадаємо, напередодні міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкритикував очільника МОК через його заяву про можливість повернення спортсменів країн-агресорок на міжнародну арену.

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