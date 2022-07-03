Президент МОК відвідав Україну та втричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів

У неділю, 3 липня, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах приїхав з візитом до України.

Функціонер виступив на спільний пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник МОК повідомив, що Фонд солідарності для підтримки українських спортсменів, який було створено від початку повномасштабного вторгнення РФ, буде збільшено втричі - з 2,5 млн доларів до 7,5 млн доларів.

Координувати фонд буде очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Також Бах заявив, що розглядається прохання Зеленського про надання Україні допомоги у відбудові об'єктів спортивної інфраструктури. Для підтримки України МОК залучить олімпійські комітети інших країн, партнерів і спонсорів.

"Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців. Цінуємо ініціативу щодо проведення спеціальної донорської конференції під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні", - подякував Зеленський голові МОК.

Володимир Зеленський і президент МОК Томас Бах зробили заяви за підсумками зустрічі Володимир Зеленський і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зробили заяви за підсумками зустрічі в Києві. Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 3 липня 2022 р.

Крім того, Бах разом з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та головою Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою побував на базі у Кончі-Заспі, а також відвідав частково зруйнований російськими окупантами спортивний комплекс "Авангард".

"До України прибув президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Радий вітати його в Києві! Разом з Томасом Бахом та Сергієм Бубкою відвідали одну з тренувальних баз, де готуються до стартів наші спортсмени, а також частково зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард".

Показали пану Томасу Баху пошкоджений баскетбольний зал. Вважаю, що наслідки злочинних обстрілів росіянами наших спортивних цивільних об’єктів повинен бачити весь світ.

Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за візит - це важливий сигнал для всього спортивного руху. Ми дуже цінуємо допомогу МОК нашому спорту, а також підтримку українського народу у нашій боротьбі за перемогу!", - написав Гутцайт на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість вбитих Росією українських спортсменів і тренерів.

Читайте також:

"Росіяни щасливі, коли українці вмирають": Цуренко назвала "ідіотами" тих, хто підтримує окупантів

Наздогнала карма: бійця UFC, що радив Україні здатися у війні з Росією, жорстко нокаутували (відео)

Пробили чергове дно: Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у Росії в "матчі легенд"