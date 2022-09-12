Президент УАФ - росіянам: краще готуйтеся не до матчів збірної, а до виплат репарацій за завдані збитки Україні

Очільник Української асоціації футболу УАФ Андрій Павелко різко відреагував на інформацію, що збірна Росії з футболу зіграє товариський матч із національною командою Боснії та Герцеговини.

Так, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни-агресорки, який повинен відбутися 19 листопада. Утім, ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти.

Президент УАФ на своїй сторінці у Facebook порадив росіянам готуватися не до контрольних спарингів, а до виплат репарацій Україні за все те, що вони зробили внаслідок повномасштабного вторгнення.

"У Будинку футболу вперше з початку повномасштабної війни за Незалежність нашої держави наживо відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. Перше питання порядку денного, яке отримало одноголосну підтримку, — звернення до керівництва асоціації футболу Боснії і Герцеговини з проханням відмінити рішення про проведення товариського матчу зі збірною рф, який запланований на 19 листопада на території росії.

Паралельно володарі “Золотого м’яча” Олег Блохін і Ігор Бєланов звернулися до гравців національної збірної Боснії і Герцеговини з проханням не брати участі в такому поєдинку. Виконком УАФ закликав керівництво футбольної асоціації Боснії і Герцеговини бути солідарними з усім цивілізованим футбольним світом, який відсторонив команди з росії від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА за їх мовчазну підтримку військової агресії рф проти України.

А росіянам краще готуватися не до матчів збірної, а до виплат репарацій за завдані збитки Україні, в тому числі і футбольній інфраструктурі нашої держави. Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав Павелко.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.