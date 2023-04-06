Президент УЄФА оцінив можливість повернення російських клубів і збірних на міжнародну арену

Александер Чеферін вважає, що команди РФ повинні бути відсторонені, адже війна не закінчилася.

Переобраний на посаду президента Європейського футбольного сюозу (УЄФА) Александер Чеферін відповів на запитання журналістів, чи планує організація скасовувати "бан" російських команд.

За його словами, цього точно не станеться, поки війна в Україні триває, оскільки немає жодних передумов для перегляду санкцій щодо країни-агресорки.

"Моя особиста думка така, що, поки війна не припиниться, нам буде дуже важко що-небудь змінити. У мене серце розривається через російських спортсменів, які ні в чому не винні і не можуть нормально брати участь у наших змаганнях. Але поки ця війна триває, поки триває це божевілля, повинна бути така форма тиску", – цитує Чеферіна Sportschau.

Крім того, очільник УЄФА повідомив, що організація не планує змінювати своє рішення щодо клубів і збірних Білорусі, які продовжать брати участь у міжнародних змаганнях, однак позбавлені можливості грати матчі на території своєї країни.

Водночас УЄФА вирішив позбавити Білорусь права на проведення Євро-2025 серед жіночих збірних віком до 19 років.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом "бан" було подовжено, а російським командам заборонили брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

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