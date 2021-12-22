Президенти клубу Серії А та Федерації футболу Італії ледь не побилися

Причиною стала давня особиста неприязнь.

У вівторок, 21 грудня, під час засідання Федерації футболу Італії ледь не спалахнула бійка між президентом "федеркальчо" Габріелем Гравіною та президентом "Лаціо" Клаудіо Лотіто.

Про це повідомляє Calciomercato.

На засіданні обговорювали можливість зняття "Салернітани", яка фактично належала родині Лотіто. Проте причиною конфлікту стало зовсім інше. Президент "Лаціо" часто критикує Гравіну і цього разу знову публічно ставив претензії босу Федерації.

Справа не дійшла до рукопашної лише завдяки своєчасному втручанню президента Серії С Франческо Гіреллі, який не дозволив опонентам дістатися один до одного.

Раніше повідомлялося, що 1 січня "Салернітана" може припинити виступи у Серії А, оскільки і вона, і "Лаціо" належить Лотіто, а за італійськими законами команди з одного дивізіону не можуть належати одному власнику.

"Лаціо" у таблиці Серії А йде восьмим, а "Салернітана" займає останнє місце в чемпіонаті, набравши 8 очок у 17 турах.

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